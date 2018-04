Dilma critica pedido de convocação de Pimentel A presidente Dilma Rousseff disse hoje, em Porto Alegre, que um ministro de Estado não deve prestar declarações no Congresso sobre atitudes de sua vida privada. Ao responder perguntas sobre o que achava de uma possível convocação do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, Dilma foi direta. "O governo não acha nada. Só acha o seguinte: é estranho que um ministro preste satisfações no Congresso sobre a vida privada, da vida pessoal passada dele. Se ele achar que deve ir, ele pode ir. Se ele achar que não deve ir, ele não vai" afirmou. Em seguida, fez uma ressalva: "Agora, sobre assuntos do governo, ele é obrigado a ir".