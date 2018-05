Dilma critica obstrução da oposição a projeto do pré-sal

Dilma considerou inadmissível que não se queira transformar a riqueza do petróleo em benefício para a população do País. "Os países que não fizeram isso têm aquela maldição do petróleo, são países ricos com população pobre", avaliou.

Além de defender o modelo de partilha do petróleo proposto pelo governo, a ministra reiterou que o Brasil não pode se limitar a extrair e exportar óleo bruto, mas fortalecer toda sua indústria petrolífera, que vai desde o fornecimento de equipamentos para a exploração até as refinarias. Também garantiu que, com os 5 milhões de barris de petróleo para extrair, a Petrobras estará em condições de captar os recursos para os investimentos que terá de fazer nos próximos anos no mercado internacional.

"A Petrobras não é uma empresa com dificuldade de captação de recursos porque todas as grandes empresas, sejam financeiras ou petroleiras, sabem o que significa o pré-sal", afirmou. Para Dilma, a estatal será "sem sombra de dúvida" uma das maiores empresas do mundo.

Marina Silva - Dilma também elogiou a possível concorrente Marina Silva, que trocou o PT pelo PV, como "pessoa muito qualificada e muito especial". Embora ressaltando que não queria que a ex-companheira saísse do partido, Dilma acredita que a mudança não altera o caminho da sigla. "Acredito que para o PT em princípio não muda nada não".