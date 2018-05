Governo vai lutar até o último minuto do último tempo contra o impeachment, diz Dilma

BRASÍLIA - A presidente Dilma Rousseff reafirmou nesta quarta-feira, 13, em entrevista, que o governo lutará até o último minuto do último tempo contra o impeachment, pois disse ser factível vencer o que chamou de "tentativa de golpe", o processo que tramita na Câmara.

Dilma classificou o relatório pela admissibilidade do processo contra ela como uma fraude, com momentos estarrecedores e ainda avaliou o documento como, talvez, a melhor defesa contra ela. Apesar de dizer que não é a visão dela, Dilma disse que respeita a discussão sobre a convocação de eleições gerais no País, por conta da participação popular.

A presidente reafirmou que não respeita o impeachment. Perguntada sobre a saída de partidos aliados da administração federal, Dilma minimizou: "É muito difícil nesse momento dizer que um partido desembarcou do governo. Temos situações de partidos que saem do governo e as pessoas ficam", afirmou, sem citar o PMDB, que deixou a gestão federal e ainda mantém seis ministros.

A presidente admitiu a possibilidade de judicializar a ação de impedimento, mas afirmou que a questão ainda não foi fechada e, caso faça, não sabe quando ocorrerá. "Não sabemos se vamos e, se formos, não sabemos quando", completou.

Dilma disse que segue tranquila durante todo o processo de impeachment contra ela. "Se alguém está muito ruim, levanta e vai andar de bicicleta às 10 para 6 da manhã?", completou. A presidente afirmou que dorme bem, sempre por volta das 22h30, e que não toma remédios para adormecer. "Se eu tomar um remédio para dormir, tem um problema. Nunca mais vocês vão me ver acordada", afirmou. "Se eu achasse que tinha cometido alguma coisa que merecesse tudo isso, não dormia não".

Ela admitiu, no entanto, que a presidente da República, diante da tensão do cargo, tem que ser uma pessoa "uns dois degraus de tranquilidade acima".

Lava Jato. Apesar de pregar a independência de poderes e instituições no País, Dilma fez duras críticas ao que chamou de "espetacularização" das investigações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal (MPF) na Operação Lava Jato, incluindo vazamentos de gravações de diálogos dela com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Uma coisa é investigar, outra coisa é a espetacularização da investigação", disse a presidente.

Segundo ela, caso ocorresse nos Estados Unidos, o processo seria anulado. "O que você acha que acontece se vazar prova nos EUA? Se a prova é vazada sem condições de ser vazada, anula o processo", disse. "Grava o presidente (dos EUA) sem a autorização do Supremo para ver o que acontece", completou.

Lembrada que no passado o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso apareceu em grampos no processo de investigação da suposta compra de votos para sua reeleição, Dilma emendou: "o fato de Fernando Henrique ter sido gravado é um escândalo".

Dilma considerou ainda que a espetacularização da, segundo ela, "polícia da situação" no Brasil atinge níveis fantásticos, afirmou. "Espetacularização significa vazamento, vazamento dirigido e sem base legal", completou.

Construtoras. A presidente defendeu construtoras brasileiras e afirmou que elas precisam ser encaradas como "agentes do desenvolvimento e não como agentes de corrupção". Dilma pediu, no entanto, que as investigações das construtoras na Lava Jato sigam, mas sem que as empresas sejam destruídas. "Investiguem quem tem que investigar, mas não destrua a empresa", afirmou.

Dilma citou que "a grande competência dos Estados Unidos", com os bancos após a crise de 2009 foi multar e penalizar as instituições financeiras por crimes praticados no mercado financeiro. "Os Estados Unidos não eles teriam de destruir todos os bancos. A julgar por esse metro (da Lava Jato), não sobraria um banco americano depois da crise de 2009", disse. "Você não precisa destruir a empresa, pode vender uma parte", exemplificou.

Na entrevista, Dilma citou ainda a ação do governo brasileiro em políticas públicas e criticou o estado mínimo pregado por adversários. "É primário ter uma visão de estado mínimo no Brasil. Estado Mínimo é compatível com países desenvolvidos e mesmo assim alguns não fazem isso, como a Dinamarca e a Escandinávia toda", disse.

"Achar que se resolvem os problemas dos brasileiros e do País ignorando a herança maldita de anos e anos, em que uma parte da população foi retirada dos benefícios da riqueza, é ter uma proposta completamente dissonante em relação à realidade".

A presidente cobrou a inclusão de trabalhadores e empresários no amplo diálogo nacional imaginado por ela para ocorrer caso vença o processo de impeachment. "Não haverá paz social no País sem colocar na mesa também trabalhadores e empresários", disse.