Dilma convoca reunião para tentar manter vetos

O presidente em exercício, Michel Temer, realizou na manhã desta quinta-feira, no Palácio do Planalto, uma reunião preparatória com os líderes do governo no Congresso para as duas reuniões da semana que vem com Dilma.

Além dos líderes, estavam presentes os ministros da Casa Civil, Gleisi Hoffmann; do Planejamento, Miriam Belchior; e da Saúde, Alexandre Padilha, além do ministro interino da secretaria de Relações Institucionais, Paulo Argenta. Pelo Congresso, estavam presentes os líderes do governo na Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), do PT na Câmara, José Guimarães (CE), do governo no Congresso, senador José Pimentel (PT-CE), e do PMDB na Câmara, Eduardo Cunha (RJ).

Além do veto ao fim da multa adicional de 10% sobre o FGTS, o presidente, ministros e líderes discutiram ainda a destinação de 10% do PIB para a saúde.