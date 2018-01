Dilma convoca reunião para discutir proposta que recria a CPMF

BRASÍLIA- A presidente Dilma Rousseff chamou neste sábado uma reunião com ministros, no Palácio da Alvorada, para discutir a proposta de orçamento a ser enviada ao Congresso na segunda-feira e o seu principal dilema, neste momento, diz respeito à recriação da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF).

Embora o ministro da Saúde, Arthur Chioro, tenha dito haver consenso no governo sobre a necessidade de volta da CPMF, a equipe está dividida. O vice-presidente Michel Temer disse a Dilma, na sexta-feira, que o momento é impróprio para aumento de impostos e se recusou a ajudar na articulação política da proposta no Congresso.

“Essa proposta não passa nem na Câmara nem no Senado”, avisou Temer, em conversa com a presidente, por telefone. Nos bastidores, a medida é considerada um “desastre” pelo núcleo político do governo. Empresários e até partidos aliados são contra a medida.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Você acha que a presidente está feliz? Ela está resistente em encaminhar o projeto. Não acha que seja uma boa medida e ainda é desgastante para o governo no Congresso”, afirmou um auxiliar de Dilma.

A proposta da equipe econômica, para cobrir o rombo estimado entre R$ 70 bilhões e R$ 80 bilhões no Orçamento de 2016, é ressuscitar o imposto do cheque. A CPMF foi derrubada em 2007 pelo Senado, na maior derrota do governo Lula. Na tentativa de atrair apoio, a estratégia prevista pelo Planalto consiste em distribuir a receita arrecadada entre União, Estados e municípios. (COLABOROU GUSTAVO PORTO)