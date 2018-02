Dilma convidou PROS para ministério, diz líder

"Ela nos convidou, ela fez um convite. Em dezembro, ela disse que na reforma ministerial gostaria da participação do PROS no governo", afirmou Carimbão, ao sair da reunião de líderes com a ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, e com a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, e da Saúde, Alexandre Padilha.

O líder do PROS disse que não foi discutido qual pasta seria reservada à sigla, mas adiantou que o nome defendido pelas lideranças do partido é a do ex-governador do Ceará e ex-ministro da Fazenda Ciro Gomes.

Carimbão afirmou ainda que, quando sondado sobre um possível ministério, Ciro teria descartado a hipótese. Como deixou, ao lado do irmão e governador do Ceará, Cid Gomes, o PSB, presidido pelo governador de Pernambuco Eduardo Campos, que articula sua candidatura à Presidência, Ciro não queria ser acusado de ter trocado a sigla de olho numa cadeira ministerial, segundo o líder do PROS. "Se ele (Ciro) fica com um ministério vão dizer que ele mudou (para isso)", justificou o deputado.

O líder do PROS, que formou recentemente um bloco com o PP da Câmara e faz parte agora da terceira maior bancada da Casa, disse ainda que vai viajar ao Ceará em breve para tentar convencer Ciro a mudar de ideia. "Se depender de mim, trabalharei nessa direção". Perguntado sobre qual pasta seria a mais adequada para o partido, Carimbão desconversou: "O Ciro tem capacidade para tudo".