Dilma convida PDT para assumir o Ministério das Comunicações

BRASÍLIA - A presidente Dilma Rousseff convidou nesta quarta-feira o PDT para assumir o Ministério das Comunicações. O convite foi feito ao presidente do PDT, Carlos Lupi, e a bancada do partido na Câmara pretende indicar para o cargo o deputado André Figueiredo (CE).

O PDT controla hoje o Ministério do Trabalho, que será fundido com Previdência Social. Insatisfeito com o governo, o partido vinha mantendo uma posição de “independência”, mas Dilma pediu a Lupi que a sigla continuasse na base aliada. Cotado para ocupar Comunicações – pasta que hoje está sob comando de Ricardo Berzoini (PT) –, Figueiredo é o líder da bancada do PDT na Câmara.

Berzoini assumirá a Secretaria Geral da Presidência, que cuidará da articulação política do governo com o Congresso.

Diante do impasse nas negociações com o PMDB, Dilma cogita não mais fundir as secretarias de Portos e Aviação Civil, abrigando assim mais um nome indicado pelo partido. Se isso ocorrer, o PMDB poderá ficar com seis ministérios. Na lista estão Saúde, Minas e Energia, Agricultura, Turismo, Portos e Aviação Civil.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nessa nova configuração, o ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha, permaneceria no cargo e Helder Barbalho, hoje na Pesca, iria para Portos. Filho do deputado Jader Barbalho (PMDB-PA), Helder está se queixando porque sua pasta será acoplada à Agricultura. O vice-presidente Michel Temer aconselhou Dilma a ouvir as reivindicações de Helder, para que a reforma ministerial não produza ruído com o PMDB.