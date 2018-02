Dilma convida Afif e tenta aliança informal com PSD

Afif assumirá o cargo na chamada "cota pessoal" de Dilma, já que o PSD do ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, decidiu não integrar formalmente o governo. Mesmo assim, a tendência do PSD é apoiar a reeleição de Dilma, no ano que vem. O plano do partido é ocupar espaços na administração a partir de 2015, caso a presidente conquiste o segundo mandato.

Na quinta-feira, Dilma sancionou o projeto de lei que criou a Secretaria da Micro e Pequena Empresa. Trata-se do 39º ministério, que terá impacto orçamentário de R$ 7,9 milhões por ano. A pasta contará com 66 cargos em comissão. Para comandar o ministério, o vice-governador de São Paulo não pretende renunciar, mas, sim, pedir uma licença. "Afif deve ser uma escolha mais técnica do que política", afirmou o deputado Guilherme Campos (SP), ex-líder do PSD na Câmara. "Ele é o nome mais ligado ao tema da micro e pequena empresa no Brasil", completou Campos, ao lembrar que Afif foi presidente da Associação Comercial de São Paulo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.