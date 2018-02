Dilma continua maratona de inaugurações, agora em Caracas

A ministra da Casa Civil e pré-candidata do PT à presidência, Dilma Rousseff, acompanha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cerimônia de inauguração, nesta quinta-feira, 29, do Consulado-Geral do Brasil e do escritório da Caixa Econômica Federal (CEF) em Caracas, na Venezuela.

A solenidade está marcada para as 19 horas (16h30 pelo horário de Brasília). Depois, a ministra acompanha Lula no jantar com o presidente venezuelano, Hugo Chávez, no Palácio de Miraflores.

Além de Dilma os ministros das Relações Exteriores, Celso Amorim; de Minas e Energia, Edison Lobão; das Comunicações, Hélio Costa; e a presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Fernanda Coelho, acompanharão o presidente na visita à Venezuela. O decreto designando os integrantes da delegação que acompanhará o presidente foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta.

Lula embarca às 13h30 para Caracas, onde terá reunião bilateral com o presidente venezuelano Hugo Chávez.