Dilma confirma Roberto Gurgel no comando da PGR Foi confirmado oficialmente, ontem, o nome de Roberto Gurgel para continuar no comando da Procuradoria-Geral da República (PGR). A decisão da presidenta Dilma Rousseff foi divulgada no site da instituição e será publicada hoje, no Diário Oficial da União. Gurgel está no cargo desde julho de 2009, por indicação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu mandato acabaria no próximo dia 22.