Dilma confirma que vai ao velório de Eduardo Campos Emocionada, a presidente Dilma Rousseff confirmou nesta quarta-feira que vai comparecer ao velório do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, morto em acidente aéreo em Santos, no litoral de São Paulo. Dilma também comunicou que ligou para o governador de Pernambuco, João Lyra Neto, para colocar "todas as condições materiais" do governo federal à disposição da família de Campos.