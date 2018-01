Dilma confirma que passará carnaval no litoral do RN

A família Rousseff ficará hospedada no Hotel de Trânsito, que nas últimas semanas passou por uma ampla reforma. A estrutura do mobiliário também foi renovada. O berço do neto da presidente foi comprado no comércio local e custou R$ 800.

A presidente confirmou a ida ao Rio Grande do Norte ao líder do PMDB na Câmara, o deputado federal Henrique Eduardo Alves. "Ela me disse que virá na sexta-feira. Eu até brinquei com ela e disse que esperava que daqui a três anos ela estivesse aterrissando no aeroporto de São Gonçalo do Amarante e reiterei que ela é a madrinha desse aeroporto", comentou o peemedebista, referindo-se ao novo terminal aeroportuário que está sendo construído no Estado.