Dilma confirma início de duplicação da BR-280 em SC

"Convidei o governador Raimundo Colombo (PSD-SC) para estar com a gente na terça-feira para participar da assinatura da ordem de serviço", disse a presidente.

Dilma afirmou ainda que o prazo para duplicação do trecho de Jaraguá do Sul a São Francisco do Sul, da BR-280, é de três anos. "Essa obra tem de estar duplicada até o fim de 2016."

A presidente informou que o investimento nos 74,6 quilômetros do trecho será de R$ 972 milhões. "É uma obra complexa, que terá 31 viadutos, 4 pontes e 2 passarelas, e vai beneficiar São Francisco do Sul e outros municípios de Santa Catarina."