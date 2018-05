Dilma confia em aliança entre PT e PMDB no Pará

Sobre a aliança regional, Dilma disse que ela está sendo construída e que "está bastante sólida". O Pará é um dos Estados em que PT e PMDB ainda não selaram aliança.

Dilma voltou a ressaltar sua condição específica entre os candidatos, o fato de ser presidente da República. Ela afirmou que precisa dedicar "100% do tempo" para as atividades do governo e disse que vai tratar da eleição no momento oportuno. "Eu me dedico a isso, a governar o País".

Ainda hoje, a presidente inaugura o Complexo Portuário Miritituba-Barcarena, em Barcarena, além de participar de formatura de alunos do Pronatec e entregar máquinas a municípios, em Belém. Dilma deve voltar a Brasília no início da noite.