Dilma compara período pós-impeachment com pós-ditadura e diz que não sentirá mágoas

BRASÍLIA - A presidente Dilma Rousseff afirmou nesta quarta-feira, 13, que, assim como não guardou mágoa dos seus torturadores na época da ditadura, também será capaz de firmar um pacto pela governabilidade com a oposição caso o impeachment seja derrotado no Congresso.

Em entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto, Dilma comparou o atual momento com a época que foi presa durante o regime militar e disse que, nem mesmo após diversas sessões de torturas, perdeu a esperança.

"Certa vez o jornalista Franklin Martins me disse uma coisa. 'Sabe por que não temos raiva ou mágoa dos torturadores? É porque nós ganhamos. Levou 25 anos, mas nós ganhamos'", contou a presidente.

Dilma reconheceu que não será fácil retomar o diálogo com quem votar a favor do seu afastamento, mas disse que não encarava esse momento com "pessimismo", assim como sempre acreditou que haveria "saída" na época em que foi presa.

"Você entrava (na prisão) e ele era cinza. E você pensaria o quê? Que isso não tem saída? É assim que se encara isso? Não é assim, não. Você encara se tiver esperança, se souber que a vida é um pouquinho mais complicada. Na pior situação a gente sabe que as coisas não são estáticas assim", afirmou.

Durante a entrevista, a presidente disse estar confiante e acreditar na vitória durante a votação da admissibilidade do processo de impeachment contra ela, na Câmara dos Deputados, no próximo domingo, 17. Se isso ocorrer e o processo for finalizado, Dilma afirmou que irá propor um pacto com todos os partidos, inclusive os da oposição. Ela, no entanto, admitiu que será "carta fora do baralho" caso seja derrotada após o processo ser encerrado.