Dilma compara 6 meses de gestão a 1º mandato de FHC A presidente Dilma Rousseff voltou nesta sexta-feira a comparar seis meses do governo dela com os quatro primeiros anos de mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em discurso na inauguração da sede do câmpus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) e formatura de alunos de cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), em Osório, no litoral do Estado.