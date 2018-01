Dilma comete gafe ao trocar capital mineira por gaúcha

"Queria cumprimentar nosso prefeito de Porto Alegre, Marcio Lacerda", disse, para visível embaraço do chefe do Executivo de Belo Horizonte, filiado ao PSB. Nos mais de 24 minutos do discurso, a presidente não corrigiu o deslize e apenas ao terminar sua fala deu um abraço no socialista.

Lacerda já foi classificado por Dilma como "melhor prefeito" do País, em discurso da presidente em 2012 ao lado do socialista e do governador de Minas, Antonio Anastasia (PSDB). No entanto, as relações do prefeito com o governo federal foram abaladas pouco depois do evento, durante as eleições municipais, quando o socialista rompeu com o PT para se eleger com apoio de Aécio, provável candidato tucano à Presidência em 2014 e principal padrinho político de Lacerda.