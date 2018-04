Dilma comemora direito às divergências A presidente Dilma Rousseff comemorou hoje, durante a cerimônia do 17º Prêmio Direitos Humanos, no Palácio do Planalto, o direito às divergências no País e a liberdade de imprensa. "O Brasil devorou, digeriu todos esses artifícios autoritários, e conseguiu construir uma democracia. Nós temos de nos orgulhar disso. Somos um país em que divergir não é mais sinônimo de exceção. É possível divergir no nosso país, é possível liberdade de imprensa com as suas características. Eu inclusive disse durante a campanha eleitoral que eu preferia o barulho às vezes extremamente dolorido da imprensa livre do que o silêncio das ditaduras", discursou Dilma, sob fortes aplausos.