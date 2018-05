Dilma cobra fidelidade de aliados na posse de Berzoini

Dilma ressaltou as aprovação das leis como parte do "processo de negociação pra aprovar leis de alcance nacionais" conduzido pela ministra Ideli, que deixou Relações Institucionais desgastada após embates com o Congresso. Dilma destacou que o ministro Berzoini entende da importância do presidencialismo brasileiro, quando "interesses do povo estão em questão".

"Com Berzoini à frente da Secretaria de Relações Institucionais continuaremos atuando em profícua parceria com o Congresso. Tenho Certeza de que nosso aliados saberão agir para garantir que motivações meramente eleitorais não acabem por esconder a clareza da verdade na busca por respostas e soluções para os grandes problemas nacionais", afirmou.