Dilma cita 'pactos' feitos em resposta às manifestações A presidente Dilma Rousseff lembrou das manifestações que tomaram conta do País em junho passado em seu discurso durante a abertura do 5º Congresso do PT, em Brasília. Ela afirmou que o PT não é "um partido que deixa de escutar os movimentos sociais" e que seu governo não poderia deixar de escutar as ruas e as manifestações. Assim como o ex-presidente Lula, a Dilma elogiou seu partido e disse que o fato de integrar a legenda "faz a diferença". "Nós temos lado, posição, temos um sentido", disse, na noite desta quinta-feira, 12.