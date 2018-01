Dilma cita Mandela ao discursar em entrega de prêmio A presidente Dilma Rousseff citou na tarde desta quinta-feira, 12, o ex-presidente da África do Sul e prêmio Nobel da Paz Nelson Mandela no seu discurso de entrega da 19ª edição do Prêmio Direitos Humanos. Dilma disse que falar de Mandela, que morreu na semana passada aos 95 anos, é remeter à resistência contra todo tipo de opressão, à capacidade de união de um povo e de um líder e construir um país livre através do seu exemplo.