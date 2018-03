Dilma chegou ao Brasil neste domingo após viagem à Índia A presidente Dilma Rousseff chegou ao Brasil por volta das 8h deste domingo após viagem de uma semana à Índia. O desembarque aconteceu na Base Aérea de Brasília. A agenda oficial divulgada pelo Palácio do Planalto não prevê compromissos da presidente para este domingo, e Dilma segue no Palácio da Alvorada. O próximo compromisso previsto é o encontro da presidente com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, nesta segunda-feira, no Palácio do Planalto.