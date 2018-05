Dilma: 'chegou a hora de uma mulher comandar o País'

Pouco antes, Lula fez duras críticas à oposição. O presidente disse que "o bicho vai pegar" e que "as possibilidades de ganhar as eleições são totais, quase absolutas". O palco da Convenção Nacional do PT neste domingo, em Brasília, foi estrategicamente ocupado por mulheres. Cerca de 1,5 mil militantes compareceram ao encontro.

A Convenção Nacional do PT completa a agenda de encontros partidários neste fim de semana, que começou com a festa de lançamento, em Salvador, da candidatura de José Serra à Presidência pelo PSDB, passou pela formalização do apoio do PDT à campanha petista, em São Paulo, e pela confirmação de Michel Temer como candidato à vice na chapa de Dilma. Também hoje, em São Paulo, o PSDB formaliza a candidatura de Geraldo Alckmin ao governo paulista.