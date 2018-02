Dilma chega sozinha para desfile em Brasília

O governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz, está no palanque ao lado de Dilma. Mais de 20 ministros também acompanham a passagem das tropas militares. Este ano, as arquibancadas próximas ao palanque presidencial estão mais vazias do que em anos anteriores.

A polícia militar decidiu vistoriar e "catalogar" pessoas mascaradas que chegam à Esplanada dos Ministérios. Em seguida, há a liberação da passagem dos cidadãos pelas barreiras que limitam a área do desfile militar oficial do País.

A ação com os mascarados ocorre da seguinte forma: eles são parados nas barreiras, são solicitados a retirarem a máscara e apresentarem um documento de identidade. Em seguida, os policiais tiram uma foto da pessoa sem a máscara e fazem a anotação do nome, do número do documento e do tipo de máscara que é usado. Só então, a passagem é liberada. Quem não tiver documento ou não obedecer às orientações da polícia, não passa pelas barreiras. Em uma delas, dois mascarados portavam uma bandeira com o dizer "revolta popular" e o símbolo do anarquismo.