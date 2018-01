Dilma chega para casamento de Kátia Abreu em Brasília

Foram convidadas 150 pessoas, entre elas o ex-presidente José Sarney, o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, que já chegaram ao local.

O casamento da peemedebista ocorrerá no Recanto das Águas, espaço multiuso com capacidade para receber até 1,2 mil pessoas. O local, afastado do centro de Brasília, possui paróquia própria e é utilizado também para festas de 15 anos e formaturas.

"Eu já sabia da coincidência das datas (do casamento e da posse no Senado Federal), mas não tem o menor problema. Vou casar às 19h30. Escolhi de propósito, meu aniversário é amanhã (segunda-feira)", disse Kátia a repórteres, antes da votação no Senado. "O cabeleireiro vai estar me esperando daqui a pouco."

Dilma chegou ao local sem falar com a imprensa. Funcionários do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) ameaçaram rebocar os carros de veículos de imprensa que ficassem estacionados próximos da entrada do Recanto das Águas.