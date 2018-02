Dilma chega à Paraíba para inaugurar unidades do Minha Casa Minha Vida

JOÃO PESSOA - A presidente Dilma Rousseff desembarcou nesta segunda-feira pela primeira vez na Paraíba numa tentativa de acalmar os ânimos do PSB e atender a um pedido antigo do PT. O Estado é governado por Ricardo Coutinho, do PSB, e a prefeitura de João Pessoa está nas mãos de Luciano Cartaxo (PT). Contudo, os dois não se entendem, o que vinha atrasando a passagem da presidente ao Estado.

A comitiva presidencial chegou por volta das 10h30 no Aeroporto Internacional de João Pessoa e seguiu para o Bairro Jardim Veneza, na periferia da capital paraibana. No bairro, um dos mais violentos da cidade, a presidente participa de cerimônia de entrega de 576 unidades do Programa Minha Casa Minha Vida, uma das vitrines de seu governo. Ela também vai entregar, no local, máquinas agrícolas para 22 prefeitos.

O forte esquema de segurança montado para receber a comitiva presidencial gerou desconforto nos moradores e militantes que ficaram quase duas horas para entrar no evento, devido a filas grandes. Também estava previsto um protesto organizado por agricultores atingidos pela seca.