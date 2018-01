Dilma chega a Natal, onde passará carnaval com família A presidente Dilma Rousseff desembarcou por volta das 18 horas em Natal, no Rio Grande do Norte, onde dever passar os dias de carnaval com a família. Dilma vai se hospedar no hotel de trânsito do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, que pertence à Aeronáutica. O local passou por adaptações para acomodar a presidente. As modificações estão dentro de uma reforma maior de caráter técnico, com gasto estimado em R$ 7,9 milhões.