Dilma chega à inauguração de trecho do Expresso DF Começou por volta das 11h40 a cerimônia de inauguração do trecho sul do Expresso DF, uma das obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Mobilidade Grandes Cidades no Distrito Federal. A presidente Dilma Rousseff chegou ao local acompanhada do governador Agnelo Queiroz, do ministro-chefe da Casa Civil, Aloizio Mercadante, e do ministro das Cidades, Gilberto Occhi, em um ônibus articulado.