Dilma chega à Granja do Torto para reunião ministerial

Conforme antecipou neste domingo, 30, o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, o encontro é "para não deixar os projetos pararem, todos saberem de que forma estão sendo encaminhadas as reivindicações e também garantir que não haja paralisia ou retrocesso nos programas sociais.

Além dos titulares das pastas, estão presentes lideranças do governo no Parlamento. São eles o líder do governo na Câmara, deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), o líder do governo no Senado, Eduardo Braga (PMDB-AM) e o líder do governo no Congresso, senador José Pimentel (PT-CE).