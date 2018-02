Dilma chega à convenção do PDT em Brasília A presidente Dilma Rousseff chegou no final da manhã desta terça-feira, 10, à convenção nacional do PDT para participar do evento que deve oficializar apoio à reeleição da petista em outubro. Apesar da expectativa por parte de alguns pedetistas, o ex-presidente Lula não comparecerá ao encontro, realizado na sede da legenda em Brasília.