Dilma chama Paes de 'melhor prefeito do mundo'

Em seguida, Dilma falou de sua expectativa para a concessão do Aeroporto Antônio Carlos Jobim que, segundo ela, é bastante concreta. Segundo a presidente , a assinatura da concessão marca o esforço do Brasil em prover infraestrutura. Ela elogiou ainda o consórcio vencedor da concorrência e disse que o fato de o investimento ser compartilhado com a iniciativa privada permite que o País desenvolva mais projetos.

Respondendo a uma brincadeira, a Dilma disse, em tom descontraído, que o chefe da administração carioca, Eduardo Paes (PMDB), é "o melhor prefeito do mundo". "Peço perdão aos outros, mas ele insiste", brincou Dilma sobre o prefeito ter se autoproclamado "o melhor do mundo". O governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), também havia feito referência ao "título" de Eduardo Paes momentos antes.

É última semana de Cabral à frente do governo do Rio. A presidente visita também as obras da Estação São Conrado na Linha 4 do Metrô e sua volta para Brasília está marcada para as 13 horas.R