Dilma chama Miriam Belchior para reunião no Planalto A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, foi chamada na manhã desya terça-feira, 23, para uma reunião com a presidente Dilma Rousseff, no Palácio do Planalto. A informação é da assessoria de imprensa do Ministério do Planejamento. A reunião de Miriam com Dilma não consta na agenda oficial da Presidência.