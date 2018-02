Dilma chama adversários de 'mercadores do pessimismo'

"Mais uma vez, meus queridos amigos, os mercadores do pessimismo vão perder, como perderam quando previram o racionamento de energia. Mais uma vez, os que apostam todas as fichas no fracasso do País vão se equivocar", atacou a presidente.

A convenção do PMDB ocorreu um dia após o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgar o pífio resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do ano passado. Em 2012, o PIB avançou apenas 0,9%. Nos primeiros dois anos do governo Dilma, a média de crescimento da economia só foi superior ao início do governo Fernando Collor (1990-92).

"Torcer contra é o único recurso daqueles que não sabem agir a favor do Brasil", afirmou Dilma. "É normal que tenhamos enfrentado interesses divergentes que estavam acostumados ao passado."

Aécio

O senador Aécio Neves (PSDB-MG), provável adversário do PT na eleição de 2014, criticou as declarações da presidente. "É curiosa a obsessão que a presidente da República tem pela oposição", ironizou Aécio. "No momento em que o Brasil ainda assimila com enorme preocupação mais um pífio resultado da economia, seria prudente que a presidente descesse do palanque e enfrentasse com competência e coragem os reais desafios do Brasil. Nesse momento, o Brasil precisa muito mais de uma presidente do que de uma candidata", disse o senador tucano, por meio de nota. (Eduardo Bresciani, Rafael Moraes Moura, Débora Bergamasco e João Villaverde)