Dilma: casa subsidiada não pode ser vendida por 10 anos A presidente Dilma Rousseff afirmou na tarde desta terça-feira, durante entrega de unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida em São Gonçalo (RJ), que é ilegal vender as casas do programa no prazo de dez anos. "Se vierem pedir para vocês venderem, não vendam porque é ilegal. Durante dez anos, casa subsidiada por dinheiro do povo brasileiro não pode ser vendida", afirmou a presidente, pedindo que os beneficiados "tratem muito bem" do programa.