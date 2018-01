Dilma: candidatura está a cargo de Berzoini e Dutra A ministra chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, evitou falar sobre política e, especialmente, da sua esperada candidatura à Presidência da República no próximo ano. Indagada sobre a "dificuldade da escolha de um vice", ela rechaçou: "Só vou ter legitimidade para fazer qualquer negociação quando eu for escolhida pelo PT. Aí, como pré-candidata vou fazer as minhas escolhas. Até lá as negociações estão a cargo do presidente do PT que está deixando o cargo, Ricardo Berzoini e do novo presidente, José Eduardo Dutra."