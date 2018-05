Dilma cancela visita a movimentos sociais para receber parlamentares

BRASÍLIA - Convencida de que precisava concentrar todas as suas forças na busca de votos dos indecisos ou a convencer parlamentares a se ausentarem do plenário da Câmara, amanhã, na hora da votação da admissibilidade do processo de impeachment, a presidente Dilma Rousseff decidiu cancelar a ida ao acampamento de representantes dos movimentos sociais, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, onde agradeceria o apoio e pediria mobilização contra o seu afastamento. "Era preciso gastar energia com quem vai decidir", afirmou ao Estado o ministro-chefe de gabinete de Dilma, Jaques Wagner, assegurando que "o clima está bem melhor".

Um quartel-general contra o impeachment acabou sendo montado no Palácio da Alvorada, com várias frentes de atuação, na divisão de tarefas entre a presidente, ministros e vários assessores, cada um atuando em diferentes frentes. Dilma passou a manhã no Palácio da Alvorada recebendo ministros, deputados, líderes partidários e governadores, além de falar com ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que, depois de representá-la no acampamento dos movimentos sociais, repassou a tabela de votos com ela.

Pelo placar do governo, as ofensivas estão sendo bem sucedidas e, embora haja oscilações, no final da manhã deste sábado a avaliação era de que os números estão apertados, mas o Planalto teria pelo menos 178 votos, apenas seis a mais que o mínimo necessário. Mas, na verdade, com segurança integral, segundo o Estado apurou, o Planalto conta mesmo é com 140 votos.

Estavam no Alvorada neste sábado, o ministro Ricardo Berzoini, da Secretaria de Governo, os governadores petistas do Piauí, Welington Dias, Camilo Santana, do Ceará e Tião Viana, do Acre, além do ex-governador Cid Gomes. Dias levou dez deputados de seu estado para uma conversa com a presidente. Lula falou com Dilma. Wagner, que esteve de manhã no Planalto, que excepcionalmente estava funcionando neste sábado, recebeu alguns parlamentares em seu gabinete, conversou com a estava falando com Dilma por telefone. Todos fechariam o dia fazendo um novo balanço da reta final.

"Obrigada pela força", "não podemos descansar" e "estejam certos que vamos vencer", tem reiterado a presidente Dilma na conversa com parlamentares. "Na batalha de planilhas, eles têm as deles e nós temos as nossas. Podem ter certeza que teremos os votos necessários e vamos vencer", tem repetido a presidente aos deputados a apoiadores, lembrando que Temer está fazendo "uma guerra psicológica" com o governo.

Mas, a prova de que ninguém tem certeza dos números, que todos temem perder e que há uma "guerra de planilhas de votos" foram as idas e vindas de Dilma, Lula e até do vice-presidente Michel Temer, nas últimas horas. Os dois lados acham que quem ganhar será por uma margem muito apertada. Na sexta-feira Lula anunciou que voltaria para Brasília, mas, diante do agravamento da situação e da tensão sobre os números, acabou desistindo e ficando na capital para ajudar no processo de convencimento dos parlamentares.

Lula e Dilma tinham combinado tanto o pronunciamento da presidente em cadeia de radio e TV e depois, alertados pela Advocacia Geral da União, e, a princípio, de irem juntos ao acampamento no Nilson Nelson. Desistiram das duas coisas e se concentraram em trabalhar o voto a voto, no varejo.

Da mesma forma, Michel Temer, que foi para São Paulo na sexta e tinha anunciado que ficaria por lá acompanhando a votação, regressou na manhã deste sábado a Brasília para responder a Dilma que o acusou de, se assumir o governo, acabar com os programas sociais, e para incrementar o corpo a corpo para não perder espaço. Os dois lados afirmam que vencerão a disputa.

Uma das frentes de atuação do governo é em relação aos deputados que são candidatos a prefeitos nas eleições de outubro. Muitos deles não querem se comprometer nem com Dilma nem com Temer, temendo o futuro, já que eles precisam do governo federal para trabalhar. Aos que acham que podem perder votos nas eleições caso se comprometam em votar contra o impeachment de Dilma, a presidente, seus ministros e Lula estão tentando convencê-los de que se ausentem do plenário da Câmara na hora da votação, o que beneficiaria o Planalto. Mas, por outro lado, há a pressão de Temer e o anúncio de Cunha de que repetirá em plenário pelo menos três vezes dos deputados que não comparecerem à votação. Alguns votos já teriam sido conseguidos.

Em outra frente, interlocutores da presidente Dilma Rousseff vão reforçar a investida num bloco de deputados de partidos nanicos para conseguir os 172 votos necessários para barrar o avanço do processo na Câmara. Um ministro do Palácio do Planalto disse que iria se encontrar logo cedo com a deputada Renata Abreu (SP), vice-presidente do PTN, para tentar trazê-la para o lado do governo.

A parlamentar permaneceu no grupo dos indecisos até esta semana, quando articulou a formação de um grupo junto com PHS, PROS, PSL e PEN e anunciou 26 votos a favor do afastamento de Dilma.