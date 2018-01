Dilma cancela viagem à Fortaleza A presidente Dilma Rousseff passou a manhã no Palácio da Alvorada e não há informações se despachará agora à tarde no Palácio do Planalto. Dilma cancelou a viagem que faria hoje a Fortaleza (CE), por causa do "mal-estar" de sua mãe, dona Dilma Jane Rousseff, de 88 anos. A viagem a Pernambuco, amanhã, por enquanto está mantida.