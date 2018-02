Dilma cancela jantar na Unasul por reuniões da transição A presidente eleita, Dilma Rousseff, cancelou sua participação em um jantar em homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva oferecido pela União das Nações Sul-americanas (Unasul). O jantar ocorrerá amanhã, em Georgetown, capital da Guiana. A assessoria de Dilma informou que a presidente eleita desistiu do encontro porque está com a agenda de compromissos cheia. Ela deve passar o dia em Brasília em reuniões com a equipe de transição do governo.