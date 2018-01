Dilma cancela indicação de Biato para a Suécia

Biato havia sido indicado para a embaixada da Suécia em junho e a mensagem de encaminhamento do seu nome ao Senado foi publicada no Diário Oficial da União de ontem. No entanto, hoje, uma nova mensagem cancela a indicação.

Marcel Biato era o embaixador do Brasil na Bolívia e estava de férias desde 17 de agosto. O Palácio do Planalto acredita que Biato, apesar de não estar na embaixada brasileira em La Paz quando o senador Roger Pinto Molina foi retirado pelo encarregado de negócios, Eduardo Saboia, tem envolvimento no caso. Mas, mesmo se não tiver relação direta com a fuga do senador boliviano, a presidente o culpa por ter autorizado a entrada de Pinto Molina sem ter consultado do Itamaraty.