Dilma cancela ida ao jantar em homenagem a Lula promovido pela Unasul

Carol Pires, do estadão.com.br,

BRASÍLIA - A presidente eleita, Dilma Rousseff, cancelou sua participação em um jantar em homenagem ao presidente Lula oferecido pela União das Nações Sul-Americanas (Unasul). O jantar será nesta quarta-feira, 25, em Georgetown, capital da Guiana.

A assessoria de Dilma informou que a presidente eleita desistiu de viajar para o encontro porque está com a agenda de compromissos cheia. Ela deve passar o dia em Brasília em reuniões com a equipe de transição do governo.

Dilma Rousseff e o presidente Lula almoçaram juntos, esta tarde, no Palácio do Alvorada . Por volta das 16h, um dos coordenadores da equipe de transição, deputado José Eduardo Cardozo (PT), anunciou a indicação pela presidente de Alexandre Tombini para chefiar o Banco Central, Miriam Belchior para o ministério do Planejamento, e Guido Mantega para continuar na Fazenda.