Dilma cancela ida à feira de agronegócio em São Paulo A presidente Dilma Rousseff cancelou neste sábado a visita que faria na próxima segunda-feira (28) a 21ª edição do Agrishow, maior feira de tecnologia do agronegócio brasileiro. Dilma havia confirmado presença na abertura da feira, que acontece em Ribeirão Preto (SP), ao presidente da Agrishow, Maurilio Biagi Filho, durante reunião na semana passada do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão, organizado pelo governo federal para ouvir empresários. A presidente decidiu enviar o ministro da Agricultura, Neri Geller, como representante do Palácio do Planalto.