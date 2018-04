Dilma cancela ida a encontro estadual do PT em MG A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, não irá mais participar da abertura do Encontro Estadual do PT em Belo Horizonte, que será realizado amanhã e domingo, segundo confirmou na tarde de hoje a assessoria de imprensa da ministra. Embora os organizadores do encontro negassem o viés eleitoral, Dilma teria na capital mineira mais um palanque para impulsionar sua candidatura à Presidência da República em 2010. Dilma é vista como a candidata preferida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à sucessão e teria na capital mineira uma plateia com mais de 500 participantes entre prefeitos, vice-prefeitos e vereadores petistas no Estado, de acordo com as expectativas dos organizadores. O presidente da Executiva estadual do partido, deputado federal Reginaldo Lopes, nega que a ausência da ministra esteja relacionada a mais uma crise aberta na legenda em Minas, após a publicação de uma entrevista do ex-prefeito da capital Fernando Pimentel à revista Veja, na qual reconhece a divisão do PT. "Não acredito que o cancelamento da vinda da ministra tenha relação com isso, mas com os vários compromissos já agendados anteriormente", minimizou Lopes. Pimentel vem sendo cotado pelo próprio presidente Lula para auxiliar nas costuras políticas de viabilização da candidatura de Dilma à Presidência. Em Minas, porém, o ex-prefeito foi responsabilizado por algumas dissidências no partido, depois da aliança informal com Aécio em torno da candidatura de Márcio Lacerda (PSB) à prefeitura de Belo Horizonte. O presidente da Executiva reiterou que o grande objetivo do encontro seria a formação dos novos mandatários no Estado, após as eleições municipais do ano passado. Ele afirmou que a Dilma deverá encaminhar uma mensagem gravada para ser apresentada no painel O Desafio dos Gestores Petistas no Executivo e Legislativo, na abertura do encontro. "O grande objetivo deste evento será cumprido", afirmou.