Dilma cancela encontro com Suplicy

Brasília - A presidente Dilma Rousseff cancelou na tarde desta segunda-feira, 22, a audiência que teria com o secretário de Direitos Humanos da prefeitura de São Paulo e ex senador Eduardo Suplicy (PT). O petista tentava o encontro com a presidente havia dois anos.

Suplicy pretende tratar com a presidente do projeto de sua autoria, que propõe a adoção da Renda Básica de Cidadania para todos os cidadãos brasileiros. O Palácio do Planalto havia confirmado o encontro na última sexta-feira, 19.