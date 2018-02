Dilma busca negociação de alto nível com governadores Na entrevista no Palácio do Planalto, a presidente eleita, Dilma Rousseff, disse hoje que pretende ter "uma negociação de alto nível" com governadores da oposição. Ela relatou ter recebido um telefonema, após a eleição, do governador eleito de São Paulo, o tucano Geraldo Alckmin, e revelou ter ficado satisfeita. "Eu fiquei contente porque recebi a ligação muito correta e republicana do governador eleito do Estado de São Paulo", disse.