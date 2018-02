Dilma: brasileiro ainda é 'preconceituoso e sexista' A sociedade brasileira ainda é sexista e preconceituosa, foi uma das declarações da presidente Dilma Rousseff nesta segunda-feira, 25, em seu perfil no Twitter. A presidente aproveitou as comemorações do "Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher", criado pela ONU em 1999, para comentar sobre o tema em seu microblog e falar sobre o programa "Casas da Mulher", da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República.