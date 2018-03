Dilma: Brasil reitera associar seu avanço com o da AL

A presidente Dilma comentou também que dará continuidade à política de fortalecimento das reservas brasileiras para garantir as contas externas do país. Além disso, reafirmou o compromisso de defender mudanças nos organismos internacionais, movimento iniciado no governo Lula. Quando falou da maior aproximação com os parlamentares e a defesa de que "as mudanças virtuosas vividas pelo Brasil" foram um ambiente favorável para se avançar mais, Dilma defendeu a discussão de uma reforma tributária e a necessidade de se promover a qualidade do gasto público.

Garantiu, no entanto, que essas matérias serão discutidas a partir do diálogo, com a criação do consenso entre as entidades representativas e a participação dos parlamentares. "Não se fará sem esforço e sem a colaboração do Congresso", afirmou, quando reiterou a disposição de estreitar os laços com o Congresso Nacional.