Dilma: Brasil passa por 'mudanças importantes' A presidente Dilma Rousseff destacou nesta terça-feira, durante 11º Congresso Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, que o Brasil passa por mudanças importantes. "Tivemos uma mudança de trajetória no Brasil. Colocamos no centro do desenvolvimento uma questão essencial. A principal característica do desenvolvimento que inauguramos foi colocar pessoas no centro da questão", afirmou a presidente.