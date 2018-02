Dilma: Brasil está no rumo certo graças a Lula e Alencar

O prefeito da capital paulista, Gilberto Kassab (DEM), e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), foram mais diplomáticos com a presidente. No discurso, Alckmin cumprimentou Dilma e destacou "a alegria de recebê-la em São Paulo". Ele desejou também "um grande mandato" a ela. Já Kassab agradeceu a participação de Dilma no evento, apesar de ter cometido a gafe de ter se referido a ela como "querida vice-presidente". "A sua presença em São Paulo valoriza demais essa homenagem que preparamos ao José Alencar."

Dilma, que falou mais que o homenageado (10 minutos e 45 segundos), não poupou elogios ao "espírito empreendedor e cívico" do ex-vice-presidente. A presidente destacou que Alencar se tornou importante para todos os brasileiros "que vivenciaram a luta tenaz de um homem que sobrevive com honradez e dá exemplo de dignidade". Dilma também lembrou que ele virou uma referência nacional por "sair de baixo e construir um império econômico sem perder seu compromisso com o País".

A presidente afirmou também que a homenagem dela se estendia à mulher de Alencar, Mariza Gomes da Silva, e a toda a família dele pelo apoio que dão ao ex-vice-presidente. "A dona Mariza é uma grande mulher por trás de um grande homem que é José Alencar." Como ex-chefe da Casa Civil, Dilma lembrou que Alencar e Lula não têm diploma universitário e disse que fizeram um "grande governo".

"Ele (Alencar) foi um excelente vice-presidente ao lado de um grande presidente", afirmou, ao ressaltar que Alencar foi o vice que mais ocupou a Presidência da República, nos oito anos de governo. Dirigindo-se a Alckmin e Kassab, a presidente comprometeu-se em manter parceria entre os governos federal e do Estado e Prefeitura. A Kassab, ela disse: "Vamos continuar investindo em São Paulo."