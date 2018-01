Dilma: Brasil e França têm atributos complementares

Citando a fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa - oficialmente, um departamento ultramarino da França -, ela defendeu a aprovação, pelos Congressos brasileiro e francês, do acordo contra práticas de garimpo ilegal. Em outro momento do discurso, Dilma lembrou que a Copa do Mundo será realizada no Brasil em 2014 e afirmou que o evento será a "Copa das Copas", com a participação de todos os campeões mundiais, como a França. Dilma desejou "sorte" para a equipe francesa de futebol, mas fez a ressalva que isso não valia em caso de partida contra o Brasil.

Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou à Embaixada da França no Brasil, em Brasília, onde terá um encontro com Hollande. De acordo com a assessoria do Instituto Lula, a reunião foi pedida pelo governo francês. A imprensa não terá acesso à embaixada, pois o encontro é reservado.