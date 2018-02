Dilma: Brasil de FHC era pior do que Argentina de hoje A presidente e candidata à reeleição Dilma Rousseff aproveitou um encontro com jovens em São Paulo para defender sua política econômica e criticar o governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Ela lembrou, novamente, que o governo do tucano teve que recorrer ao Fundo Monetário Internacional (FMI) por três vezes. Dilma comparou a situação do Brasil no período de FHC com a situação vivida hoje pela Argentina, que é acusada de ter dado um calote internacional. "O Brasil quebrou três vezes naquela época. A situação que hoje os jornais falam da Argentina, a situação, naquele momento, era mais grave", afirmou.